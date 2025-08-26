Devon Walker lascia Saturday Night Live, la sua scelta sorprende

Divon Walker ha annunciato che non tornerà per la prossima stagione di Saturday Night Live. L’attore ha condiviso con un post su Instagram una foto di se stesso nello show, accompagnata dalla frase: “Io e il bambino ci rompiamo”. Ha aggiunto che la sua partenza è una buona notizia, esprimendo il desiderio di intraprendere nuovi progetti.

Walker ha sottolineato che non vuole essere ritenuto in errore, esprimendo il desiderio che nessuno si dispiaccia per la sua decisione. Ha promesso di approfondire il tema nel suo podcast, La mia canzone preferita. Durante la sua carriera a SNL, Walker ha avuto un percorso interessante, affiancando altri comici noti e diventando un membro importante del cast nel corso delle sue tre stagioni.

In un post su Instagram, ha paragonato il lavoro in televisione a un matrimonio, definendo il suo tempo nello show come un’esperienza con alti e bassi. Walker ha rivelato che, in futuro, intende recitare in un dramma di alta qualità, esprimendo il desiderio di collaborare con attori di prestigio.

Sin dal suo ingresso nel cast, Walker è stato paragonato ad altre star, come Pete Davidson, ma ha accolto i confronti con una certa leggerezza. La notizia della sua partenza è giunta poco dopo che il creatore dello show, Lorne Michaels, ha confermato alcune novità e cambiamenti nel cast prima della nuova stagione.

Saturday Night Live tornerà con la sua 51esima stagione, promettendo nuovi sketch e sorprese, pronta a coinvolgere il pubblico come sempre.