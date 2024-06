Devo portare il cane in vacanza o lo lascio a casa? Pro e Contro

Devo portare il cane in vacanza o lo lascio a casa? Il dilemma della vacanza con Fido: analisi per una scelta consapevole e serena per tutti.

Devo portare il cane in vacanza o lo lascio a casa? Ogni anno, quando si avvicina il periodo più rilassante e bello dell’anno, questo dilemma assale tutti i proprietari degli amici a quattro zampe.

Prendere una decisione consapevole e serena per tutti, è importante ed è bene farlo facendo attenzione tutti i pro e i contro di entrambe le opzioni, considerando il benessere sia del cane che del proprio. Scopriamo, quindi cosa è meglio fare.

Come ogni anno, anche l’anno scorso le mie meritate vacanze erano finalmente arrivate! Per la prima volta, con me avevo Leo, un simpatico barboncino.

Ma proprio per questo un pensiero, si faceva largo nella mia mente: “Devo portare il cane in vacanza lo lascio a casa?”.

L’idea di lasciarlo a casa, solo e annoiato, mi rattristava immensamente, ma sarebbe stato giusto trascinarlo in un viaggio che forse non avrebbe gradito?

Sarebbe stato felice in mezzo alla folla, i rumori, alle abitudini stravolte? La mia testa era piena di dubbi, da un lato il desiderio di portarlo con me, dall’altro la preoccupazione per il suo benessere e la sua tranquillità.

Cominciai, quindi la ricerca e a soppesare i propri contro. Ogni informazione, ogni consiglio era un tassello da aggiungere al mosaico della mia decisione.

Tenendo conto delle esigenze di Leo, scelsi di non portarlo con me. Ma solo perché sapevo di poterlo lasciare in buone mani e sarebbe stato accudito da persone fidate.

Di seguito, troverete la mia ricerca dei pro e contro sulla questione, che oggi ho deciso di condividere con voi.

Pro

Se il vostro cane ama stare in compagnia, la vacanza è un’opportunità perfetta per fargli fare nuove amicizie sia con altri cani che con persone.

Questo lo farà sentire meno timido e più sicuro. Esplorare posti nuovi, fare passeggiate e giocare all’aria aperta, renderà il vostro cane felice e pieno di energia.

Avere il vostro amico a quattro zampe con voi in vacanza, vi aiuterà a sentirvi più rilassati e felici, riducendo lo stress e l’ansia.

Inoltre, portare Fido in vacanza significa anche muoversi di più e ciò non potrà fare che bene alla vostra salute e a quella del vostro amico a quattro zampe.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Cane triste dopo le vacanze: come affrontare lo stress da rientro nei cani

Contro

Portare il cane in vacanza ha alcuni aspetti negativi da considerare.

Ci sono limitazioni nei luoghi che potreste visitare, poiché non tutti sono adatte ai cani, per tale motivo dovreste cercare strutture pet-friendly.

Questo richiede una pianificazione extra sia per le strutture che per i bisogni del cane. Potrebbero esserci spese impreviste come tasse o servizi di Dog sitter.

Le attività vacanziere potrebbero essere limitate a causa del cane, riducendo le occasioni di divertimento.

Il viaggio stesso, potrebbe essere stressante per il cane specialmente se non è abituato a viaggiare.

Infine, portare il cane in vacanza comporta una responsabilità aggiuntiva e andrebbe valutato se si adatta bene al tipo di vacanza che avete in mente.