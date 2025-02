“Devo operarmi al cuore, la situazione è dura” la Vip lo confessa per la prima volta a Verissimo: la sua malattia

Nikita Pelizon ha condiviso in un’intervista a Verissimo le sue recenti sfide di salute, che includono un intervento cardiaco programmato per marzo e un episodio di ischemia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver affrontato sintomi debilitanti negli ultimi due anni, come tremori e vertigini, e dopo varie visite mediche ha finalmente ricevuto una diagnosi chiara sui suoi problemi cardiaci. Nikita ha espresso la sua determinazione a migliorare la sua salute, dichiarando di aver adottato uno stile di vita più equilibrato, rallentando i ritmi e prestando maggiore attenzione al proprio benessere.

Oltre ai problemi di salute, ha descritto un’esperienza di stalking con un vicino di casa che, inizialmente gentile, ha mostrato comportamenti ossessivi. Nikita ha scoperto che il vicino scattava foto di lei senza consenso, portandola a lasciare Milano per tornare a Trieste e sentirsi al sicuro. Queste situazioni le hanno causato paura e disagio, evidenziando l’importanza della sicurezza personale.

Nikita ha anche parlato della sua adolescenza, cresciuta in una famiglia di testimoni di Geova, in un ambiente rigido che le ha provocato un forte senso di oppressione. A 16 anni, si è sentita costretta a conformarsi a un ruolo che non le apparteneva, contemplando il suicidio per sfuggire alla propria situazione. Fortunatamente, ha trovato la forza per non compiere gesti estremi e ora cerca di ricostruire il rapporto con i genitori. Attualmente, Nikita desidera concentrarsi su se stessa e sul suo percorso personale, riconoscendo l’importanza dell’amore per sé.