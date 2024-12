“Devo dire una cosa su Teo” L’ex di Teo Mammucari lo rivela a Verissimo: la rivelazione inedita

Thais Wiggers, ex velina e celebre figura della televisione italiana, ha recentemente condiviso le sue esperienze di vita durante un’intervista a Verissimo, affrontando temi come la maternità e le relazioni personali. Nel suo intervento, ha discusso la sua storia con Teo Mammucari, dal quale ha avuto una figlia, e ha evidenziato le difficoltà incontrate dopo la separazione.

Thais ha descritto le sfide della maternità, crescendo la figlia in Italia lontano dalla propria famiglia. Ha sottolineato l’importanza delle amicizie costruite nel tempo, in particolare con Juliana Moreira e Melissa Satta, le quali l’hanno supportata. Riguardo alla sua relazione con Mammucari, ha dichiarato che, sebbene significativa, la loro situazione è diventata complessa dopo la rottura. Ha mostrato preoccupazione nel vedere la sua immagine pubblica distorta.

Un momento cruciale dell’intervista è stata la risposta alle affermazioni di Mammucari durante un suo monologo, in cui il comico ha parlato della paternità e della distanza dalla figlia. Thais ha contestato le sue parole, affermando che non riflettono la verità e che la decisione di trasferirsi in Brasile con la figlia fosse stata concordata con lui, non un’azione unilaterale.

Dopo le recenti dichiarazioni di Mammucari, Thais ha espresso il suo disappunto sui social, suggerendo che le sue affermazioni non corrispondono alla realtà. Ha scritto un messaggio su Instagram invitando alla riflessione e sottolineando che non intendeva attaccare Mammucari, ma chiarire come le sue scelte siano state fraintese.

Thais ha messo in evidenza come la sua figura pubblica venga spesso giudicata negativamente, mentre ha cercato di mantenere un atteggiamento sereno. Ha ribadito che sua figlia è a conoscenza della verità riguardo i rapporti familiari e che la situazione attuale deriva da anni di dialogo complesso con Mammucari.

Infine, dopo le polemiche, Mammucari ha annunciato la cancellazione del suo tour per affrontare problemi personali. Thais ha espresso un certo sollievo per questa pausa, affermando che il comico ha reinterpretato la loro storia in modo non accurato e che un periodo di riflessione potrebbe giovare a entrambi. Ha chiarito che la questione non riguarda un rapimento, ma una decisione condivisa, invitando al rispetto delle loro posizioni.