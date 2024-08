Devi intervenire! Ne vale della sua sopravvivenza, potrebbe morire: cosa fare se vedi un cane chiuso in auto

Ne ho visto uno e non sta affatto bene, devo intervenire? Cosa fare se vediamo un cane chiuso in auto sotto al sole estivo.

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione sull’argomento e le conseguenze gravissime di un gesto come questo, sia in termini penali sia riguardo i rischi cui si espone l’animale, in molti continuano a farlo. Ma se dovessimo scorgerne uno dietro al finestrino, cosa dobbiamo fare se vediamo un cane chiuso in auto sotto il sole caldo dell’estate? In realtà ci sono precisi passaggi da seguire, anche per non infrangere la legge (seppur dotati delle migliori intenzioni): ecco quali sono.

Non farlo mai! Che succede se si lascia un cane chiuso in macchina al sole?

Lo faremmo mai con un altro essere umano? Lo stesso principio dovrebbe valere anche per i nostri amici a quattro zampe: lasciarlo in auto al sole non solo costituisce un reato ma anche un gravissimo pericolo per la sua stessa sopravvivenza. Per Legge se si chiude un cane in macchina, anche coi finestrini leggermente abbassati per creare un circolo d’aria (comunque sempre insufficiente date le temperature che raggiunge l’abitacolo in tempi brevissimi), si può incorrere sia nel reato di abbandono sia nel reato di maltrattamento.

E’ stata una sentenza della Cassazione dell’8 ottobre 2021 a stabilire che lasciare un cane in auto per diverse ore integra il reato di maltrattamento animali secondo l’art 544 ter del Codice penale; il reato è punibile con una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 5mila e i 30mila euro e con un periodo di detenzione che va dai 3 ai 18 mesi. ma perché si tratta di maltrattamento?

Perché si metterà l’animale in condizioni di disagio e di sofferenza e talvolta tale condizione può anche indurlo alla morte per colpo di calore o infarto nel cane. Quindi al problema dell’abbandono di animali che in estate aumenta e che sta diventato una piaga mondiale, c’è anche la noncuranza dei padroni che pensano (male) di lasciare Fido in auto sotto al sole cocente del periodo estivo.

Cosa fare se vediamo un cane chiuso in auto al sole: non sempre puoi rompere il vetro

Sebbene sia reato lasciare un cane in macchina, non possiamo rompere arbitrariamente il finestrino dell’abitacolo se prima non constatiamo che le condizioni dell’animale sono tali da rendere necessario un intervento di questo tipo: quindi se c’è un cane chiuso in macchina, non sempre posso rompere il finestrino secondo la Legge italiana. Quindi meglio capire quando farlo.

La condizione che ‘giustifica’ questo gesto estremo è quella di estrema sofferenza dell’animale intrappolato all’interno, magari acquisendo delle prove fotografiche e video del suo stato per confermare che un intervento di questo tipo era assolutamente necessario e provvidenziale per la sua sopravvivenza. In estate si superano facilmente i 40 gradi se quella esterna è di circa 24 gradi mentre coi 30 gradi esterni si raggiungono i 50 gradi internamente all’abitacolo: quindi non c’è tempo da perdere.

Ci sono alcune razze di cani che soffrono il caldo più di tutte, come ad esempio i cani brachicefali, ma in generale tutti soffrono in quella che diventa in breve tempo una fornace sotto al sole cocente.

Cosa fare se vediamo un cane chiuso in auto al sole: cosa valutare e come intervenire

Ma allora quali segnali allarmanti dobbiamo notare in Fido per poter intervenire? Il cane che è in uno stato di sofferenza per le alte temperature della macchina:

respirerà a fatica,

ansimerà,

avrà la bocca aperta,

avrà gli occhi bene aperti per lo sforzo,

potrebbe agitarsi o essere già semi-cosciente.

Dobbiamo assolutamente cercare di individuare il proprietario dell’auto e del cane per fargli presente quanto sta accadendo al suo interno, magari coinvolgendo anche passanti e testimoni nella ricerca del responsabile magari iniziando a contattare le forze dell’Ordine (al numero 112) per non perdere altro tempo utile. Se né padrone né agenti arriveranno in tempi brevi, allora si è autorizzati a rompere il finestrino della macchina per mettere in salvo l’animale.