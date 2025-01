Devi Fermarti

Siparietto umoristico tra Edi Rama e Giorgia Meloni durante la Sustainability Week di Abu Dhabi ha attirato l’attenzione. Il premier albanese, in un gesto di amicizia per il 48° compleanno della presidente del Consiglio italiano, si è inginocchiato e le ha donato un foulard di seta bianco decorato con stampe che rappresentano elementi della cultura albanese. La premier ha accolto con sorriso il gesto, commentando: “Che personaggio sei!”, ma ha scherzato sul suo entusiasmo esortandolo a non esagerare.

Rama, continuando il suo gioco, ha usato il foulard per velare i capelli di Meloni, trattandolo come un hijab, provocando una risata generale. Successivamente, ha invitato i giornalisti a intonare una canzone di compleanno, ma Meloni ha scherzosamente fermato la richiesta, dicendo di non voler essere messa in imbarazzo. Dopo il simpatico scambio, ha passato il foulard alla sua segretaria particolare, Patrizia Scurti, prima di sedersi con il ministro degli Emirati Arabi, Sultan bin Ahmed Al Jaber.

In un altro momento di leggerezza, Rama ha commentato sull’”intimità di coppia” con Meloni, facendo riferimento a sviluppi mediatici riguardanti presunti interessi romantici tra la premier e figure del calibro di Elon Musk e il presidente indiano Narendra Modi. Ha scherzato sulla virtualità di un deep fake che li ritraeva in un bacio e ha ironizzato sui suoi “rivali”, affermando che mentre Musk e Modi “vanno e vengono”, lui rimane costante.

Meloni, nel frattempo, celebra il suo compleanno a Abu Dhabi con la figlia Ginevra, partecipando al summit sulla sostenibilità. La dinamica tra i due leader evidenzia non solo l’amicizia tra Italia e Albania, ma anche un approccio leggero e umoristico alla politica internazionale. La scena è stata documentata attraverso una serie di video, catturando un momento di convivialità e interazione umana nel contesto formale di un summit internazionale.