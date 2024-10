Devi cambiare caldaia? A condensazione con accumulo o istantanea, ecco come fare la scelta giusta.

Negli ultimi giorni, il maltempo ha portato a un abbassamento delle temperature, specialmente al nord, costringendo molte regioni ad accendere i riscaldamenti. in caso di malfunzionamento della caldaia, è fondamentale considerare attentamente le caratteristiche tecniche prima di procedere alla sostituzione. Giovanna Ferraresi di Immobiliare.it evidenzia che, dal 26 settembre 2015, tutte le caldaie in commercio devono essere a condensazione, disponibili in due tipologie: con accumulo e istantanee, ciascuna con vantaggi e svantaggi.

La scelta del tipo di caldaia dipende da vari fattori, tra cui il fabbisogno di acqua calda sanitaria, che si differenzia a seconda che si viva in una casa unifamiliare o in un condominio e dal numero di occupanti. È anche importante considerare lo spazio disponibile per l’installazione.

La caldaia con accumulo è dotata di un serbatoio, che può essere interno o esterno, dove si accumula l’acqua calda. Funziona come un boiler elettrico: l’acqua rimane disponibile nel serbatoio e la caldaia si attiva solo quando la temperatura scende sotto un certo livello. La dimensione del serbatoio è cruciale: serbatoi sotto i 60 litri sono interni, mentre sopra tale soglia, necessitano di spazio esterno. Questo tipo di caldaia è particolarmente adatta a famiglie numerose o a piccole strutture ricettive con un alto consumo di acqua calda, ma non è indicata per case piccole dove manca spazio per l’impianto.

Dall’altro lato, la caldaia a condensazione istantanea riscalda l’acqua al momento dell’apertura del rubinetto, richiedendo solo 10-15 secondi per erogare acqua calda. Questo sistema non richiede spazio dedicato per un serbatoio di accumulo ed è ideale per appartamenti di dimensioni ridotte, per chi vive da solo o in coppia e ha un fabbisogno modesto di acqua calda. Tuttavia, non è consigliata per chi utilizza più bagni contemporaneamente o per chi desidera avere accesso immediato a grandi quantità di acqua calda.

In sintesi, la scelta tra caldaia a condensazione con accumulo o istantanea dipende da esigenze specifiche e dall’ambiente domestico, con possibilità di agevolazioni fiscali per l’installazione.