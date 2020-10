Devendra Banhart in tour nel 2021: i concerti del cantautore americano in Italia in programma nell’estate del 2021 a Firenze, Roma e Trani.

Devendra Banhart è pronto ad ammaliare il pubblico italiano con tre nuovi concerti nel nostro paese nel 2021. Il cantautore più famoso del panorama folk americano arriverà in Italia nell’estate del prossimo anno per tre appuntamenti prodotti da Vivo Concerti. Date che, Covid permettendo, daranno modo a tutti i fan del cantautore di potersi emozionare con le sue splendide canzoni, in location degne del suo talento. Ecco le date e le informazioni sui biglietti.

Devendra Banhart in Italia nel 2021: le date

Sono tre i concerti annunciati dall’entourage del cantautore nativo di Houston. Il primo è il recupero della data del Teatro Romano di Fiesole (Firenze), riprogrammata per il 13 luglio 2021. A questo conocerto si aggiungono due nuovi appuntamenti: quello del 14 luglio al Teatro di Ostia Antica all’interno della kermesse Rock in Roma; quella di Trani, in Piazza Duomo, il 16 luglio.

Devendra Banhart

I biglietti per i concerti di Devendra Banhart

I biglietti per la data di Fiesole restano validi anche per il nuovo appuntamento. Gli altri tagliandi sono disponibili dal 26 ottobre 2020 sul circuito TicketOne. Ricordiamo che il cantautore americano è fermo musicalmente all’album Ma, pubblicato il 13 settembre 2019 per Nonesuch/Warner Music. Un lavoro che racconta le diverse sfumature della maternità e che racconta l’amore con parole semplici e lingue diverse. Il progetto è stato anticipato dal singolo Kantari Ongaku, un omaggio al musicista giapponese Haruomi Hosono:

Oltre che musicista di indubbio talento, Devendra è anche un apprezzato disegnatore. Molte delle sue opere sono espsote nelle gallerie di tutto il mondo e ha anche potuto collaborare con un’artista del calibro di Yoko Ono nel progetto Water Piece e nella raccolta I Left My Noodle on Ramen Street.