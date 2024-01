Deutsche Bank, autorità di vigilanza spagnola apre procedimento disciplinare

– La Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, la corrispondente spagnola della CONSOB, ha avviato un procedimento sanzionatorio contro Deutsche Bank per il servizio di consulenza fornito a clienti spagnoli in relazione a strumenti finanziari derivati ??su titoli altamente complessi e valute rischiose, in particolare i cosiddetti Target Profit Forwards e Pivot TPF.

In particolare, la CNMV parla di due presunte “infrazioni molto gravi” per “aver violato, in modo non occasionale o isolato, gli obblighi di adeguata verifica e trasparenza” nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2021.

Il procedimento disciplinare viene avviato con riferimento a fatti accertati anche da indagini interne svolte dal gruppo Deutsche Bank, al quale appartiene il soggetto nei confronti del quale è avviato il procedimento disciplinare, si legge in una nota. Nell’ambito dei derivati strutturati su valute OTC sono stati identificati potenziali non conformità alla normativa applicabile, in particolare per quanto riguarda la clientela spagnola.

Riguardo a questi stessi fatti, “all’epoca furono diffuse informazioni diverse dalla stampa specializzata e furono avviate azioni legali da parte di alcuni clienti che erano stati colpiti”.