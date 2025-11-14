Deumidificatore Elettrico 80L/24H – Grande Capacità, Portatile

🔥 Offerta Amazon

Professional Industrial Electric Dehumidifier: 80L/24H for Large Rooms 170㎡ Portable Continuous Drain Pump with Wheels for Home/Bathroom/Office/Garage/Basement/Room/Wardrobe

Deumidificatore Elettrico Professionale per Grandi Ambienti

Scopri il deumidificatore ideale per ambienti esigenti e spaziose aree fino a 170㎡. Progettato per garantire un funzionamento silenzioso di soli 46 dB, questo deumidificatore industriale è perfetto per case, uffici, laboratori, garage e cantine, offrendo un flusso d’aria potente grazie al design innovativo a doppia uscita.

Vantaggi del Deumidificatore:

Pompa di Scarico Integrata: La pompa ad alte prestazioni consente lo scarico dell’acqua fino a 5 metri di altezza, rendendolo perfetto per l’uso in spazi ampi e difficili da raggiungere.

La pompa ad alte prestazioni consente lo scarico dell’acqua fino a 5 metri di altezza, rendendolo perfetto per l’uso in spazi ampi e difficili da raggiungere. Controllo Intelligente dell’Umidità: Regola automaticamente il livello di umidità impostato, garantendo un ambiente sempre salubre e confortevole.

Design Flessibile e Pratico

Dotato di un serbatoio superiore da 8 litri, facilmente accessibile e dotato di sistema di spegnimento automatico al raggiungimento della capacità, è ideale per un uso continuativo. Le ruote girevoli a 360° facilitano il movimento tra le stanze, rendendo il trasporto semplice e comodo.

Performance Elevate per Ambienti Professionali

Grazie a un motore ad alte prestazioni e a un compressore efficiente, questo deumidificatore offre potenza costante e lunga durata. È particolarmente indicato per laboratori e magazzini, dove l’efficienza nel rimuovere l’umidità è fondamentale.

Non aspettare oltre! Rendi i tuoi ambienti più sani e confortevoli, scegli oggi stesso il nostro deumidificatore trasformando il tuo spazio in un rifugio asciutto e piacevole.

