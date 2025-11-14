Deumidificatore Elettrico 80L/24H – Grande Capacità, Portatile

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€309.00 – €293.00
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Professional Industrial Electric Dehumidifier: 80L/24H for Large Rooms 170㎡ Portable Continuous Drain Pump with Wheels for Home/Bathroom/Office/Garage/Basement/Room/Wardrobe
Deumidificatore Elettrico Professionale per Grandi Ambienti
Scopri il deumidificatore ideale per ambienti esigenti e spaziose aree fino a 170㎡. Progettato per garantire un funzionamento silenzioso di soli 46 dB, questo deumidificatore industriale è perfetto per case, uffici, laboratori, garage e cantine, offrendo un flusso d’aria potente grazie al design innovativo a doppia uscita.
Vantaggi del Deumidificatore:
- Pompa di Scarico Integrata: La pompa ad alte prestazioni consente lo scarico dell’acqua fino a 5 metri di altezza, rendendolo perfetto per l’uso in spazi ampi e difficili da raggiungere.
- Controllo Intelligente dell’Umidità: Regola automaticamente il livello di umidità impostato, garantendo un ambiente sempre salubre e confortevole.
Design Flessibile e Pratico
Dotato di un serbatoio superiore da 8 litri, facilmente accessibile e dotato di sistema di spegnimento automatico al raggiungimento della capacità, è ideale per un uso continuativo. Le ruote girevoli a 360° facilitano il movimento tra le stanze, rendendo il trasporto semplice e comodo.
Performance Elevate per Ambienti Professionali
Grazie a un motore ad alte prestazioni e a un compressore efficiente, questo deumidificatore offre potenza costante e lunga durata. È particolarmente indicato per laboratori e magazzini, dove l’efficienza nel rimuovere l’umidità è fondamentale.
Non aspettare oltre! Rendi i tuoi ambienti più sani e confortevoli, scegli oggi stesso il nostro deumidificatore trasformando il tuo spazio in un rifugio asciutto e piacevole.
