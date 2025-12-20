Deumidificatore 12L/24h, Display Digitale, 2.5L

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €109.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
12L / Day Dehumidifier, Home Dehumidifier with Digital Humidity Display, 2.5L Water Tank, 1 m Drain Pipe, 24 Hour Timer, PC Fan, 120 mm Fan
Completa Soluzione per il Controllo dell’Umesto: 12L/Day Deumidificatore
Il nostro deumidificatore da 12L/giorno è progettato per garantire un ambiente confortevole e salutare nella tua casa. Grazie alla sua capacità di estrazione di umidità di fino a 12 litri al giorno, questo dispositivo è in grado di combattere efficacemente la condensa e l’umidità eccessiva.
Gestione dell’Umidità con Precisione
Il nostro deumidificatore consente di regolare l’umidità tra il 30% e l’80% con incrementi di 5%. Inoltre, il dispositivo è dotato di un timer da 24 ore che consente di programmare facilmente l’accensione e lo spegnimento. Questo significa che puoi gestire l’umidità nella tua casa con estrema precisione e facilità.
Design Pratico e Facile da Usare
Il nostro deumidificatore è dotato di un serbatoio per l’acqua da 2,5 litri con livello di acqua visibile e spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno. Inoltre, il dispositivo è dotato di ruote girevoli a 360° e di un manico comodo sulla parte superiore, che rendono facile spostarlo tra le stanze. Ulteriori vantaggi includono:
- Facile manutenzione grazie al filtro lavabile e rimovibile
- Controllo dell’aria diretto mediante prese d’aria regolabili manualmente (0-90°)
Funzioni Avanzate per un’Esperienza Migliore
Il nostro deumidificatore è dotato diNumerose funzioni avanzate, tra cui:
- 2 velocità del vento (Alta/Bassa)
- 3 modalità di funzionamento: Deumidificazione (per un’umidità ideale), Lavanderia (per un’asciugatura rapida) e Continua (per un’asciugatura massima)
- Blocco per bambini per un’operazione sicura
- Sbrinamento automatico per un’efficienza ottimale a basse temperature
- Riavvio automatico con memoria per ripristinare le impostazioni dopo un’interruzione di corrente
Conclusione
Il nostro deumidificatore da 12L/giorno è la soluzione ideale per garantire un ambiente confortevole e salutare nella tua casa. Con la sua capacità di estrazione di umidità, il design pratico e le funzioni avanzate, questo dispositivo è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Acquista ora e scopri i benefici di un ambiente con un’umidità ottimale!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 12L / Day Dehumidifier, Home Dehumidifier with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €139.97 ⭐ Valutazione: / 5 Braun All-in-One Series 7 18in1 ProBlade AutoSense AIO7585…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.98 ⭐ Valutazione: / 5 CARALL Italian Approved Snow Socks, Red, Size XL,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €51.19 - €19.99 ⭐ Valutazione: / 5 10M Christmas Lights Outdoor Waterfall, 320…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €16.13 - €15.32 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's Slim Fit Jeans…