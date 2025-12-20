Deumidificatore 12L/24h, Display Digitale, 2.5L

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €109.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

12L / Day Dehumidifier, Home Dehumidifier with Digital Humidity Display, 2.5L Water Tank, 1 m Drain Pipe, 24 Hour Timer, PC Fan, 120 mm Fan

Completa Soluzione per il Controllo dell’Umesto: 12L/Day Deumidificatore

Il nostro deumidificatore da 12L/giorno è progettato per garantire un ambiente confortevole e salutare nella tua casa. Grazie alla sua capacità di estrazione di umidità di fino a 12 litri al giorno, questo dispositivo è in grado di combattere efficacemente la condensa e l’umidità eccessiva.

Gestione dell’Umidità con Precisione

Il nostro deumidificatore consente di regolare l’umidità tra il 30% e l’80% con incrementi di 5%. Inoltre, il dispositivo è dotato di un timer da 24 ore che consente di programmare facilmente l’accensione e lo spegnimento. Questo significa che puoi gestire l’umidità nella tua casa con estrema precisione e facilità.

Design Pratico e Facile da Usare

Il nostro deumidificatore è dotato di un serbatoio per l’acqua da 2,5 litri con livello di acqua visibile e spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno. Inoltre, il dispositivo è dotato di ruote girevoli a 360° e di un manico comodo sulla parte superiore, che rendono facile spostarlo tra le stanze. Ulteriori vantaggi includono:

Facile manutenzione grazie al filtro lavabile e rimovibile

Controllo dell’aria diretto mediante prese d’aria regolabili manualmente (0-90°)

Funzioni Avanzate per un’Esperienza Migliore

Il nostro deumidificatore è dotato diNumerose funzioni avanzate, tra cui:

2 velocità del vento (Alta/Bassa)

3 modalità di funzionamento: Deumidificazione (per un’umidità ideale), Lavanderia (per un’asciugatura rapida) e Continua (per un’asciugatura massima)

Blocco per bambini per un’operazione sicura

Sbrinamento automatico per un’efficienza ottimale a basse temperature

Riavvio automatico con memoria per ripristinare le impostazioni dopo un’interruzione di corrente

Conclusione

Il nostro deumidificatore da 12L/giorno è la soluzione ideale per garantire un ambiente confortevole e salutare nella tua casa. Con la sua capacità di estrazione di umidità, il design pratico e le funzioni avanzate, questo dispositivo è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Acquista ora e scopri i benefici di un ambiente con un’umidità ottimale!