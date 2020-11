Questa mattina presto, dopo la polemica infuocata di ieri, scatenata dal video tutorial di Emily Angelillo a ‘Detto fatto’, ecco spuntare su Rai2 la replica del programma, come se l’ad Rai Salini non avesse mai pronunciato la reprimenda di ieri con conseguente sospensione della trasmissione. Tra le 6,19 e le 7,01 di oggi, giovedì 26 novembre 2020, infatti – se ne è accorto il sito vigilanzatv.it – altre donne poco vestite, in reggiseno per la precisione, hanno sfilato, questa volta in lingerie e senza carrello della spesa con ammiccanti colonne sonore in sottofondo che corredavano un tutorial, di nuovo. Un tutorial questa volta di Jennifer Dalla Zorza, stilista di biancheria intima ed esperta di lingerie per ‘Detto Fatto’.

