Detto Fatto quest’anno è giunto alla sua decima edizione, ma al contrario delle scorse quest’anno sembrerebbe faticare non poco sul piano degli ascolti.

Ereditato da Caterina Balivo con il 7% di media di share, Bianca Guaccero con le sue tre edizioni condotte lo ha fatto scivolare prima al 6,85%, poi al 4,92% ed infine al 4,03%. Questa nuova edizione, la sua quarta, non sembrerebbe essere partita col piede giusto. Lo scorso mese è stato il settimanale Oggi a parlare di chiusura, mentre questa settimana è stato Nuovo. Due settimanali gestiti da due direttori diversi che a quanto pare hanno ricevuto la stessa soffiata.

Ma se Oggi è stato vago ed ha così scritto:

“Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”.

Detto Fatto verso la chiusura, potrebbe arrivare Alessia Marcuzzi

Nuovo questa settimana ha fatto il nome della “potenziale conduttrice finora in forza al Biscione”: si tratterebbe di Alessia Marcuzzi.

Pare che Alessia Marcuzzi abbia infatti ricevuto un’offerta per condurre dalla prossima stagione televisiva (si parlerebbe quindi di settembre) il dopo Detto Fatto, che potrebbe definitivamente chiudere i battenti dopo 10 anni di onorata carriera. Un nuovo programma pomeridiano realizzato da Michele Guardì (storico autore de I Fatti Vostri) che andrebbe a riempire il secondo canale Rai.

Sarà vero? Ma soprattutto la Marcuzzi – una conduttrice che in Mediaset vantava prime serate sul canale principale – accetterà di debuttare in Rai in qualità di conduttrice di un pomeridiano sul secondo canale?