Dettagli sulla Misura: Durata in Mesi

Un posteggiatore abusivo è stato nuovamente sanzionato nel parcheggio comunale di Marsala, nei pressi del Monumento ai Mille. L’intervento è stato condotto dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trapani dopo una segnalazione. L’uomo è stato trovato mentre esercitava l’attività illecita di guardiamacchine non autorizzato.

Secondo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato, l’operazione rientra in una serie di provvedimenti amministrativi volti a contrastare comportamenti che possono compromettere l’ordine pubblico, sotto la direzione del Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore. Il posteggiatore, noto alle autorità per precedenti reati come resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di stupefacenti e furto aggravato, ha ricevuto un provvedimento di “Divieto di accesso alle aree urbane” (D.A.C.Ur.) della durata di dodici mesi.

Questa misura fa parte di un programma più ampio di sanzioni e prevenzione della Questura di Trapani, mirato a soggetti coinvolti in reati predatori e violazioni legate agli stupefacenti. Le misure, di natura inibitoria e interdittiva, sono concepite per esortare i trasgressori a conformarsi alla legge e evidenziare l’importanza della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

L’azione contro il posteggiatore abusivo evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire che attività illecite non possano proseguire in modo indisturbato. Le autorità di Marsala continuano a monitorare la situazione per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

