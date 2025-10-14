Detrazioni veterinarie e animali da compagnia in Italia

Una parte spesso trascurata del fisco riguarda le spese veterinari per gli animali da compagnia. I proprietari possono detrarre il 19% delle spese sostenute, fino a un massimo di 550 euro, considerando una franchigia di 129,11 euro. Questa misura sottolinea l’importanza del benessere degli animali e il legame affettivo che abbiamo con loro, ma viene spesso sottoutilizzata.

Per i cani guida dei non vedenti, la detrazione è ancora più favorevole: il 19% è applicabile senza franchigia e si aggiunge un bonus forfettario annuale di 1.000 euro per il loro mantenimento. Nel settore sanitario, esistono anche agevolazioni per i premi assicurativi su vita, infortuni e non autosufficienza. La detrazione per queste assicurazioni è del 19% fino a 530 euro, con un limite di 1.291 euro per le polizze che coprono il rischio di perdita dell’autosufficienza.

In aggiunta, le spese funebri possono beneficiare di un recupero del 19% su un massimo di 1.550 euro in caso di decesso, indipendentemente dal grado di parentela con il defunto, purché sia stata sostenuta la spesa. Sebbene queste cifre possano sembrare esigue, rivestono un significato importante nei momenti difficili.