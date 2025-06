Detrazioni 65%: Chiarimenti per Condomini e Onlus nel 2025

La circolare chiarisce la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025, rivolta a condomìni, persone fisiche che effettuano lavori su edifici con 2-4 unità immobiliari, Onlus, OdV e Aps. Questa agevolazione fiscale sarà concessa solo se, entro il 15 ottobre 2024, verrà presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), adottata la delibera assembleare per gli interventi condominiali e presentata l’istanza per il titolo abilitativo, nel caso di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Fonte: tg24.sky.it