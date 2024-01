Detour Discoteque: la discoteca ad altissima quota

Detour Dicoteque è l’evento di clubbing itinerante che, ogni anno dal 2022, tocca location tanto remote quanto spettacolari. Quest’anno è il turno della Svizzera

D’inverno, la Svizzera è uno dei paesi migliori dove organizzare la settimana bianca o un weekend di lusso sulla neve. Quando arriva la bella stagione, invece, ispira viaggi alla scoperta dei suoi bellissimi laghi, delle cittadine pittoresche, dei castelli o degli eventi, come il Food Zurich. Quest’anno, però, c’è un altro motivo per cui vale la pena raggiungere il paese elvetico, ed è Detour Discotheque, la discoteca itinerante ad alta quota.

Cos’è Detour Discoteque

Detour Discotheque è una discoteca pop-up che offre l’opportunità di ballare in luoghi remoti in giro per il mondo. Dopo essere stata allestita nei fiordi occidentali dell’Islanda nel 2022 e nelle isole Ebridi in Scozia nel 2023, nel 2024 la location prescelta è la vetta della catena montuosa di Schilthorn, in Svizzera.

Gli organizzatori hanno ideato Detour Discoteque dopo la pandemia, periodo in cui ballare non era stato più possibile e si era persa la gioia del clubbing. Per questo, la loro ispirazione è venuta dai club newyorkesi degli anni ’70 e ’80. In quegli anni: «La discoteca ha salvato il mondo. La musica era viva e allegra e riuniva persone di tutti i tipi […]. Nessuno si sentiva un estraneo».

Gli ideatori descrivono così il loro progetto: «Detour consiste nel trovare location spettacolari per feste intime». Infatti, oltre alle località remote e spettacolari, un altro elemento particolare della discoteca di Detour Dicotheque è la sua esclusività: l’evento ha un numero limitatissimo di posti, poche centinaia.

Discoteca Detour, tutto sull’edizione 2024

Dunque l’edizione di quest’anno sbarca in Svizzera, vicino ai villaggi di Lauterbrunnen e Mürren, e rende omaggio due club iconici di New York: lo Studio 54 e il Paradise Garage. I giorni da segnare sul calendario sono quelli tra il 10 e il 12 maggio.

Detour Discoteque sarà la discoteca più alta d’Europa, considerando che gli eventi si terranno presso la terrazza della stazione di Birg e presso il Piz Gloria, un ristorante rotante abbarbicato sul monte Schiltorn. Altitudine media: 3000 metri. E come ci si arriva fin lassù? Con un incredibile viaggio in funivia che darà la possibilità a tutti i partecipanti di ammirare i panorami mozzafiato delle Alpi Svizzere prima di darci dentro col divertimento.

Tra gli artisti ospiti di questa edizione figurano DJ Paulette, Erol Alkan, Everybody Loves To Boogie, Frankie Francis, Kayyak, Norsicaa, Talking Drums, Tina Edward. L’elenco è in costante aggiornamento.

Per quanto riguarda gli ingressi, l’edizione 2024 è aperta solo a 300 persone. I biglietti sono disponibili sul sito di Detour Discoteque con prezzi a partire dalle 145 sterline (circa 170 euro).

Come raggiungere la Svizzera

Lauterbrunnen si trova a sud di Interlaken, nell’Oberland Bernese.

Chi si sposta in aereo può atterrare agli aeroporti di Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna, da cui partono regolarmente treni verso Interlaken, raggiungibile anche da chi preferisce viaggiare in treno fin dall’Italia. Da Interlaken, poi, si può raggiungere Lauterbrunnen tramite una linea ferroviaria che attraversa l’incantevole valle.

Chi preferisce l’auto, può raggiugnere facilmente il confine svizzero dal Nord Italia e poi proseguire seguendo le indicazioni verso Interlaken e Lauterbrunnen. L’importane è dotarsi preventivamente della vignette svizzera e fare il pieno di carburante.