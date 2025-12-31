Detergente Lavastoviglie Finish Powergel, 210 Lavaggi, Fresco

🔥 Offerta Amazon
Scopri il Potere di Finish Powergel
Finish Powergel è un detergente per lavastoviglie innovativo che combina l’efficacia di pulizia di Finish con una formula gel che si scioglie rapidamente. Con 7 confezioni da 30 lavaggi cadauna, potrai godere di una pulizia profonda e brillantezza per i tuoi piatti per 210 lavaggi.
Come Funziona
La formula di Finish Powergel attacca e rimuove i residui di grasso più ostinati, impedendogli di ri-formarsi sui piatti. Inoltre, la sua formula degreificante e rinfrescante lavora contro i residui più difficili per ottenere risultati ottimali.
Vantaggi Pratici
- Rimuove residui incrostati di 24 ore
- Attacca e rimuove il grasso dai piatti
- Impedisce al grasso di ri-formarsi sui piatti
- Formula gel che si scioglie rapidamente per una pulizia profonda e brillantezza
Utilizzo e Sicurezza
Per utilizzare Finish Powergel, semplicemente apri il flacone e versa il gel nel vano del detergente della tua lavastoviglie. Chiudi il vano e seleziona il programma di lavaggio desiderato. Per i migliori risultati, consigliamo di utilizzare Finish Brillasciuga. Attenzione: il prodotto contiene Subtilisin e può causare reazioni allergiche. Tenere lontano dai bambini e evitare il contatto con gli occhi.
