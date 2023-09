Deteneva un cucciolo di puma illegalmente: era destinato alla vendita

Scoprono che deteneva un cucciolo di puma illegalmente per destinarlo alla vendita: le autorità intervengono per salvare il piccolo.

La notizia del ritrovamento di un cucciolo di Puma è stata riportata dalle autorità locali all’alba. Come affermano i canali d’informazione l’esemplare protetto si trovava in un luogo assolutamente non consono alla sua permanenza. Un filmato ha documentato il recupero del piccolo puma che fino a quel momento era stato tratto in ostaggio dai suoi rapitori. Il video è stato realizzato da alcune persone che si trovavano ad assistere al lavoro svolto dalle autorità. L’intervento della Polizia Federale si sarebbe dimostrato fondamentale per poter trarre in salvo l’esemplare nel minor tempo possibile. La clip che racconta il recupero del Puma ha raggiunto – in poche ore – le oltre 22mila visualizzazioni.

Un uomo deteneva questo cucciolo di puma illegalmente: il piccolo crudelmente destinato al migliore acquirente

Come mostrano le immagini in movimento le autorità hanno favorito – grazie al loro intervento – la pronta liberazione del Puma dal suo stato di reclusione. L’esemplare era stato destinato alla vendita dall’uomo che lo aveva precedentemente sottratto al suo habitat naturale per tenerlo rinchiuso in un angusto locale di sua proprietà. L’operazione di salvataggio è andata a buon fine permettendo al felino di tornare alla sua vita e rivelando un’ulteriore sede del commercio illegale di fauna selvatica nel Paese.

Il cucciolo di Puma – sentendosi in trappola nel suo precedente stato di cattività – non ha opposto alcuna resistenza agli agenti che lo trasportavano a mani nude verso la sua libertà. L’episodio si è verificato a Rio de Janeiro, in Brasile. Grazie alle indagini delle autorità sono scoperte le intenzioni del suo rapitore. L’uomo avrebbe venduto il piccolo felino per 4mila dollari. Ad indagini ultimate si conosceranno quali saranno i provvedimenti delle autorità nei contorni dell’uomo. Per il momento nessun arresto sembrerebbe essere stato compiuto. La pena per simili maltrattamenti degli animali, finalizzati al commercio illegale di fauna selvatica – in Brasile, può superare molti anni di reclusione.

Il VIDEO del cucciolo di puma è stato condiviso su Twitter dalla pagina “CNN Brasil“. La data riportata da quella della pubblicazione ufficiale risulta essere quella del 15 settembre scorso. Si tratta, dunque, di un avvenimento piuttosto recente che ha contribuito a diramare l’allerta sul territorio per monitorare la presenza di casi simili riguardanti animali appartenenti a specie protette e inseriti nel mercato devoluto dall’illegalità specializzato nella vendita di questi esemplari.

Il piccolo Puma è stato scortato dagli agenti di Polizia di Rio de Janeiro in un luogo sicuro grazie a un trasporto nella vettura di servizio adatta provvisoriamente alle esigenze dell’elegante felino. I volontari del centro di recupero per specie protette – con sede a Seropédica – sono stati felici di accogliere l’esemplare nelle ore successive. I veterinari hanno ritenuto opportuno sottoporre il felino ad alcuni controlli di routine per poter verificare il suo stato di salute. Si spera che il cucciolo possa essere reinserito nel suo habitat naturale il prima possibile.