Detassazione stipendi in Italia

La manovra di Bilancio introduce una novità importante per i lavoratori dipendenti, intervenendo sugli aumenti di stipendio legati ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali. La misura punta a rendere più convenienti gli incrementi salariali attraverso una riduzione della tassazione, con effetti concreti sulle buste paga a partire dal 2026.
Il riferimento centrale della nuova normativa è il reddito annuo lordo da lavoro dipendente, che non dovrà superare i 33.000 euro. Questo limite rappresenta un ampliamento significativo rispetto alla versione iniziale della manovra di Bilancio, che fissava la soglia a 28.000 euro. L’aumento del tetto consente a un numero maggiore di lavoratori di accedere alla detassazione, in particolare nei settori in cui i rinnovi contrattuali prevedono aumenti scaglionati nel tempo.
La detassazione degli aumenti salariali riguarda esclusivamente gli incrementi di retribuzione derivanti dai contratti collettivi nazionali rinnovati. Gli aumenti riconosciuti non saranno tassati con l’Irpef ordinaria, ma con un’imposta sostitutiva agevolata pari al 5 per cento. La base di calcolo resta limitata alla quota di aumento, senza coinvolgere l’intero stipendio.
Un lavoratore con un reddito annuo lordo di circa 32.000 euro che riceva un aumento contrattuale di 100 euro lordi al mese potrà ottenere in busta paga circa 95 euro netti. In assenza della detassazione, lo stesso incremento sarebbe stato fortemente ridotto dalla tassazione ordinaria. Su base annua, il beneficio economico può superare i trecento euro.
I lavoratori potenzialmente interessati sono circa 3,8 milioni nel settore privato. L’intervento ha quindi un impatto rilevante non solo sui redditi individuali, ma anche sulle trattative sindacali, rendendo più incisivi gli aumenti salariali concordati nei rinnovi dei contratti collettivi. La misura comporta un minor gettito stimato in poco più di seicento milioni di euro.
L’obiettivo della detassazione degli aumenti contrattuali è rafforzare il potere d’acquisto dei salari medio bassi senza intervenire sulla struttura complessiva dell’Irpef. La misura potrebbe diventare uno degli strumenti principali per sostenere i redditi da lavoro dipendente e migliorare l’importo netto in busta paga.