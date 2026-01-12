Detassazione salariale in Lombardia

A Milano, circa il 23% dei dipendenti nel settore privato, ovvero tra 750mila e 850mila lavoratori lombardi, beneficeranno della detassazione degli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei Contratti collettivi nazionali siglati tra il 2024 e il 2025. Il beneficio medio annuo stimato è pari a circa 680 euro per i lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 28mila euro e circa 750 euro per i lavoratori con redditi compresi tra 28mila e 33mila euro.

La scelta inserita nella legge di Bilancio riconosce finalmente il valore dei Ccnl come leva principale per aumentare i salari netti dei lavoratori. Il lavoro si valorizza con la contrattazione, non con interventi occasionali. La Uil Milano e Lombardia ha promosso questa agevolazione e ha realizzato una stima sul bacino di lavoratori coinvolti provincia per provincia.

Secondo le stime del sindacato, la maggior parte dei beneficiari si concentra nella Città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza, seguite da Brescia, Bergamo e Varese. I settori coinvolti sono terziario, distribuzione e servizi, metalmeccanico e meccanica-industria, trasporti e logistica, edilizia e settori affini, servizi di pulizia, multiservizi e facility management, chimica e gomma-plastica, alimentare e agroindustria privata, servizi fiduciari e vigilanza privata.

Resta un esercito di altri lavoratori in attesa di rinnovo del contratto, per i quali il rinnovo potrebbe ampliare ulteriormente la platea dei lavoratori potenzialmente beneficiari della detassazione prevista dalla legge di Bilancio. La Uil ha chiesto di estendere la misura almeno fino ai redditi da 40mila euro, per rafforzare ulteriormente l’impatto della contrattazione sui salari reali.