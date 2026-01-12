Detassazione salari in Lombardia

La detassazione degli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali introdotti con la Legge di Bilancio 2026 sarà applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Questo vale per i lavoratori che hanno sottoscritto i contratti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Secondo la UIL, l’effettiva platea dei beneficiari della misura in Lombardia potrebbe essere compresa tra 750.000 e 850.000 lavoratori, pari al 23% dei lavoratori del settore privato. I settori con CCNL rinnovati nel periodo considerato includono il terziario, la distribuzione e i servizi, il metalmeccanico e la meccanica-industria, i trasporti e la logistica, l’edilizia e settori affini, i servizi di pulizia, multiservizi e facility management, la chimica e gomma-plastica, l’alimentare e agroindustria privata, e i servizi fiduciari e vigilanza privata.

Per i contratti scaduti o in scadenza nel 2025, potenzialmente rinnovabili nel 2026, si evidenzia come il rinnovo potrebbe ampliare ulteriormente la platea dei lavoratori potenzialmente beneficiari della detassazione. Tra questi si collocano in particolare la sanità privata e sociosanitario privato, l’assistenza e servizi socio-educativi privati, e altri settori del terziario privato.

Il beneficio medio annuo stimato è di 680 euro per i redditi fino a 28.000 euro e di 750 euro per i redditi tra 28.000 e 33.000 euro. La UIL ha chiesto di estendere la misura almeno fino ai redditi da 40.000 euro per rafforzare ulteriormente l’impatto della contrattazione sui salari reali. Inoltre, la UIL sostiene che la misura deve accompagnarsi alla lotta ai CCNL pirata e al rilancio della contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale.