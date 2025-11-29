Destra italiana al governo con Giorgia Meloni

Si è svolto un convegno di presentazione del libro “La destra di governo” di Fabrizio Tatarella nella Sala consiliare della Provincia di Chieti. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi intervenuti, tra cui l’autore, il senatore Etelwardo Sigismondi, il moderatore Oscar D’Angelo e il professor Gianmarco Cifaldi dell’Università “Gabriele d’Annunzio”.

Durante l’incontro, i relatori hanno ripercorso il processo di crescita e trasformazione della destra italiana, fino all’ascesa a primo partito nazionale e alla guida del governo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento ha offerto l’occasione per riflettere sul passato recente della politica e per interrogarsi sulle prospettive future.

Il convegno ha anche segnato l’avvio della campagna elettorale di Fratelli d’Italia nel territorio. Il partito ha presentato i propri esponenti, progetti e obiettivi, rivendicando un percorso di crescita e maturazione politica e dichiarandosi pronto ad assumere nuove responsabilità amministrative. Fratelli d’Italia punta a proporsi come forza di riferimento per la coalizione di centrodestra e per le realtà civiche che ne condividono valori e visione, con l’intento di “costruire e unire”, mantenendo equilibrio e determinazione.