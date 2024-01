Destino di Beatrice al GF, parla un volto Mediaset: “Il programma vi stupirà”

Mercoledì scorso Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per la morte di suo padre (era già uscita a dicembre per una delicata operazione dell’uomo). Eravamo tutti certi che si trattasse di un ritiro definitivo, ma forse non è questo il caso. Quindi quale sarà il destino dell’attrice al GF? Fan Page nei giorni scorsi ha parlato di uscita non definitiva: “Abbiamo appreso dalle nostre fonti vicine a Mediaset che quella della Luzzi non è un’eliminazione definitiva. Quindi starà a lei decidere cosa fare dopo aver vissuto questo periodo di dolore”.

Giovedì a Mattino 5 anche Francesco Vecchi ha chiarito la situazione: “Si è conclusa in modo triste l’avventura di Beatrice al Grande Fratello. La gieffina ha abbandonato il gioco per il lutto dopo la morte di suo papà , che già aveva subito un intervento il mese scorso. Scusatemi, gli autori mi stanno correggendo. Mi hanno detto che non si tratta di un addio o di un abbandono definitivo del programma. Quindi diciamo solo che per il momento è uscita“.

Il destino di Beatrice al Grande Fratello, parla Myrta Merlino.

Per il momento sul sito ufficiale del Grande Fratello la foto di Beatrice Luzzi è ancora colorata, così come quelle degli altri concorrenti attualmente in gioco (le schede degli eliminati sono in bianco e nero). Inoltre ieri a Pomeriggio 5 Myrta Merlino è tornata a parlare del Grande Fratello e del destino di Beatrice. Stando alle parole di Myrta, solo lunedì scopriremo se la Luzzi tornerà in gioco o se resterà fuori dalla casa per stare accanto alla madre e ai suoi figli: “Il Grande Fratello continuerà a stupirvi con tante cose e ci stupirà, lunedì infatti vi aggiorneremo anche su Beatrice Luzzi che potrebbe rientrare nella casa“.

Ovviamente saremmo tutti felici del comeback di Beatrice, ma queste situazioni vanno oltre il gioco e ogni dinamica e quindi sarà la Luzzi a capire cos’è meglio per lei in questo momento. Resta il fatto che Beatrice è il Grande Fratello 17.