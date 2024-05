Destino di Alessandra Celentano ad Amici o Ballando? Parla lei

Alessandra Celentano detiene un importante record ad Amici di Maria, visto che è la professoressa con più edizioni alle sue spalle, infatti è entrata nella scuola mariana al terzo anno senza nessuna interruzione, 21 anni di onorata carriera televisiva accanto a Maria De Filippi. Ma qual è il destino della coreografa, tornerà anche l’anno prossimo? A chiarire i dubbi c’ha pensato la diretta interessata.

Il destino di Alessandra Celentano ad Amici.

La Celentano verrà davvero confermata anche per Amici 24? Pare proprio di sì, il destino di Alessandra resta ancora legato alla trasmissione di Canale 5. In un’intervista rilasciata a Superguida Tv la prof di danza ha dichiarato che tornerà dietro alla cattedra: “Se torno? Ma certo, spero di sì. […] Il mio consiglio per Marisol? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio. Marisol ha un’espressività che a me piace molto perché istintiva e naturale e non forzata. Anche su questo aspetto ha lavorato molto facendo dei progressi sotto tutti i punti di vista. Spesso chi è bello fisicamente e talentuoso viene accusato di non essere invece espressivo“.

Alessandra a TvBlog ha chiarito che non la vedremo a Ballando con le Stelle e che resterà ad Amici, perché lei non è una traditrice: “Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così“.

“Non sono una traditrice”, chissà se questa era una frecciatina per chi è passato da un programma all’altro…