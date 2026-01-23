Destinazioni turistiche in crescita: Giappone, Brasile ed Egitto

Negli ultimi anni, sembra che in qualunque momento ci sia almeno qualcuno che conosci in viaggio in Giappone. Il Paese è tra le destinazioni turistiche in crescita più rapida al mondo, secondo l’ultimo World Tourism Barometer. Il Giappone ha registrato una crescita a doppia cifra degli arrivi internazionali, con un aumento del 17% nei mesi fino a novembre dell’anno precedente.

Altre destinazioni in forte crescita sono il Brasile, che segna +37% sull’intero anno, e l’Egitto, +20%. Il Brasile è diventato una meta popolare grazie a festival e concerti, come il Carnevale di febbraio e il concerto gratuito di Lady Gaga sulla spiaggia di Copacabana. L’Egitto ha probabilmente fatto balzare il Paese in cima alle liste dei luoghi da visitare grazie al soft opening del Grand Egyptian Museum.

In Europa, la destinazione con il maggior aumento di arrivi internazionali è l’Islanda, +29%. Il sole ha raggiunto il massimo del ciclo solare, aumentando l’attività dell’aurora boreale per tutto l’anno. Tra le altre mete in tendenza ci sono il Marocco, con un aumento del 14% degli arrivi internazionali, e le Seychelles, con un aumento del 13%. Il Bhutan, la Guyana e il Sudafrica hanno registrato aumenti del 30%, 24% e 19% rispettivamente. Nel complesso, si stimano 1,52 miliardi di turisti internazionali, con l’Europa che continua a essere la regione di destinazione più popolare al mondo, con 793 milioni di visitatori.