Destinazioni studio all’estero

Il panorama delle destinazioni studio internazionali si sta trasformando rapidamente. Se da decenni Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada hanno rappresentato la scelta primaria per milioni di studenti, oggi una combinazione di fattori sta spingendo sempre più giovani a valutare le alternative.

La Germania si propone come valida alternativa ai Big Four, con oltre 420.000 studenti internazionali che hanno scelto di studiare in una delle sue numerose università. La ricetta tedesca si basa su alcuni fattori chiave: qualità elevata dell’offerta formativa, tasse universitarie contenute o nulle e ampia offerta in lingua inglese.

La Corea del Sud si pone come la vera rivelazione fra le nuove destinazioni educative globali, con oltre 300.000 studenti internazionali e una forza propulsiva capace di attrarre talenti da tutto il mondo. Le migliori università della Corea del Sud sono apprezzate per l’innovazione tecnologica e scientifica elevatissima, iniziative di accoglienza e supporto per studenti stranieri e una società vivace e dinamica.

La Francia si prepara a essere una delle opportunità studio più rilevanti, con un piano nazionale dichiarato per ospitare 500.000 studenti internazionali entro il 2027. Le ragioni principali di questo successo includono investimenti massicci in ricerca e innovazione, vasta scelta di corsi in inglese e supporto linguistico per chi vuole perfezionare la conoscenza della lingua francese.

La Malesia emerge per la sua sorprendente capacità di crescere come polo universitario, con un aumento del 26% delle domande di iscrizione presentate dagli studenti internazionali. Le università malesi possono contare su corsi in lingua inglese e partnership con istituzioni di Regno Unito e Australia, costi di vita molto competitivi e vita universitaria cosmopolita e politica di accoglienza incoraggiante.

Altre nazioni emergenti nello scenario globale dell’istruzione universitaria includono Paesi Bassi, Svezia e paesi nordici, Singapore e Cina. Gli studenti internazionali cercano qualità e reputazione accademica, costo complessivo, facilità d’accesso e prospettive di lavoro post-laurea. Per orientarsi nella scelta delle nuove destinazioni di studio, è importante evaluare il proprio profilo, confrontare i costi, informarsi sulle opportunità di borse di studio e considerare le possibilità di stage e lavoro part-time durante gli studi.