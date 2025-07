Destinazioni sicure per viaggiatori in cerca di tranquillità

In un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche crescenti, il mercato turistico sta subendo notevoli ripercussioni. Attualmente, si contano circa sessanta conflitti attivi in tutto il mondo, il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale, con un incremento degli episodi violenti negli ultimi cinque anni, causando un crescente senso di incertezza tra i viaggiatori.

Secondo un’indagine di Fiavet Confcommercio, l’80% delle agenzie di viaggio italiane ha registrato un significativo calo nelle prenotazioni, con molti clienti che valutano di modificare o annullare i loro piani di viaggio. Le regioni più temute per le prossime destinazioni includono il Medio Oriente e l’Egitto, mentre anche gli Stati Uniti risultano tra le mete meno preferite.

Di fronte a questa situazione, il gruppo milanese L’Astrolabio ha identificato alcune destinazioni sicure. Tra le opzioni europee si segnalano Irlanda, Portogallo e Islanda. Per chi desidera viaggiare a lungo raggio, sono raccomandati Canada, Giappone e Singapore, tutti con bassi tassi di criminalità. Tra le mete a lungo termine, Australia e Nuova Zelanda emergono come scelte sicure.

In parallelo, il trend delle prenotazioni last-minute sta tornando in auge, spinto dall’incertezza. Una ricerca di WeRoad ha rivelato che oltre la metà dei viaggiatori opta per prenotazioni a ridosso della partenza, con un aumento del 90% di tali prenotazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, il 42% degli italiani cerca di ottimizzare il budget, scegliendo date di partenza più economiche e mete meno conosciute, per fuggire dalla folla.

Skyscanner ha recentemente fornito una lista di destinazioni intellettuali e convenienti, come Colonia e Nizza, per chi cerca esperienze tranquille lontano dalle masse.