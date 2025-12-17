Destinazioni sciistiche italiane

Il portale Holidu ha realizzato la classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2025/2026, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli skipass. Il budget giornaliero varia dai 64€ di Gran Sasso – Campo Imperatore ai 280€ di Cortina d’Ampezzo.

Livigno si conferma la regina delle località sciistiche italiane, dominando anche il ranking 2025/2026 con un costo medio giornaliero di soli 184 €. A seguire, Alto Sangro – Roccaraso/Rivisondoli, con una media di 129 € al giorno, e Madonna di Campiglio, con 221 € di costo medio giornaliero.

La classifica vede una forte presenza di località del Trentino-Alto Adige, con ben 17 su 40, di cui 5 in top 10. La Valle d’Aosta è rappresentata da Courmayeur, che si piazza quinta con un costo medio di 191 €. Gli italiani continuano a preferire le destinazioni sciistiche nazionali, con ben 36 località italiane presenti nella classifica. Tuttavia, alcune mete estere riescono a entrare nella top 40, tutte concentrate tra Francia, Svizzera e Austria.

Per chi cerca una settimana bianca a basso costo, ci sono diverse opzioni, principalmente al sud Italia: Camigliatello Silano in Calabria, il costo medio è di 78 €, più economiche Etna Sud ed Etna Nord con rispettivamente 72 € e 70 € di media. La località in assoluto più economica è invece Gran Sasso – Campo Imperatore con 64 €.

La forte presenza del Trentino-Alto Adige è evidente, con 17 località su 40. Le altre regioni con una sola località sono il Veneto con Cortina d’Ampezzo, la Toscana con Abetone/Val di Luce, il Molise con Campitello Matese, il Friuli-Venezia Giulia con Tarvisio – Monte Lussari.

Le località con gli skipass più costosi in alta stagione sono Zermatt, St. Moritz–Corviglia, Madonna di Campiglio, Val Gardena–Alpe di Siusi e Brunico, confermandosi mete d’élite delle Alpi. All’estremo opposto, le più economiche in alta stagione in fatto di skipass risultano Camigliatello Silano, Gran Sasso–Campo Imperatore, Pescasseroli, Etna Sud/Nicolosi ed Etna Nord–Piano Provenzana.

In bassa stagione, gli skipass più cari si trovano ancora a Zermatt, seguita da Alta Badia–Corvara, Madonna di Campiglio, oltre a Brunico, San Vigilio di Marebbe e Val Gardena–Alpe di Siusi. Le località più economiche in bassa stagione sono invece Gran Sasso–Campo Imperatore e Camigliatello Silano, Riserva Bianca–Limone Piemonte, Pescasseroli e le due etnee.