17.6 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Viaggi

Destinazioni sciistiche italiane

Da stranotizie
Destinazioni sciistiche italiane

Il portale Holidu ha realizzato la classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2025/2026, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli skipass. Il budget giornaliero varia dai 64€ di Gran Sasso – Campo Imperatore ai 280€ di Cortina d’Ampezzo.

Livigno si conferma la regina delle località sciistiche italiane, dominando anche il ranking 2025/2026 con un costo medio giornaliero di soli 184 €. A seguire, Alto Sangro – Roccaraso/Rivisondoli, con una media di 129 € al giorno, e Madonna di Campiglio, con 221 € di costo medio giornaliero.

La classifica vede una forte presenza di località del Trentino-Alto Adige, con ben 17 su 40, di cui 5 in top 10. La Valle d’Aosta è rappresentata da Courmayeur, che si piazza quinta con un costo medio di 191 €. Gli italiani continuano a preferire le destinazioni sciistiche nazionali, con ben 36 località italiane presenti nella classifica. Tuttavia, alcune mete estere riescono a entrare nella top 40, tutte concentrate tra Francia, Svizzera e Austria.

Per chi cerca una settimana bianca a basso costo, ci sono diverse opzioni, principalmente al sud Italia: Camigliatello Silano in Calabria, il costo medio è di 78 €, più economiche Etna Sud ed Etna Nord con rispettivamente 72 € e 70 € di media. La località in assoluto più economica è invece Gran Sasso – Campo Imperatore con 64 €.

La forte presenza del Trentino-Alto Adige è evidente, con 17 località su 40. Le altre regioni con una sola località sono il Veneto con Cortina d’Ampezzo, la Toscana con Abetone/Val di Luce, il Molise con Campitello Matese, il Friuli-Venezia Giulia con Tarvisio – Monte Lussari.

Le località con gli skipass più costosi in alta stagione sono Zermatt, St. Moritz–Corviglia, Madonna di Campiglio, Val Gardena–Alpe di Siusi e Brunico, confermandosi mete d’élite delle Alpi. All’estremo opposto, le più economiche in alta stagione in fatto di skipass risultano Camigliatello Silano, Gran Sasso–Campo Imperatore, Pescasseroli, Etna Sud/Nicolosi ed Etna Nord–Piano Provenzana.

In bassa stagione, gli skipass più cari si trovano ancora a Zermatt, seguita da Alta Badia–Corvara, Madonna di Campiglio, oltre a Brunico, San Vigilio di Marebbe e Val Gardena–Alpe di Siusi. Le località più economiche in bassa stagione sono invece Gran Sasso–Campo Imperatore e Camigliatello Silano, Riserva Bianca–Limone Piemonte, Pescasseroli e le due etnee.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Bresaola della Valtellina IGP a Natale
Articolo successivo
Tutela animali a Sabaudia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.