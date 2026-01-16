Destinazioni di viaggio 2026

Il cibo è diventato uno degli indicatori più evidenti delle grandi tendenze turistiche globali. Nel 2026, questo interesse per la cultura gastronomica sarà avvertibile ovunque, in destinazioni storiche come Venezia e la Costiera Amalfitana, dove l’apertura prevista di grandi hotel di lusso e di una nuova linea dell’Orient Express con partenza da Parigi contribuirà a stimolare la spinta verso l’eccellenza di ristoranti già famosi, ma anche in luoghi che si stanno appena affacciando alla ribalta.

In alcuni casi, eventi di risonanza mondiale come la Coppa del Mondo di calcio e grandi anniversari contribuiscono ad attirare l’attenzione dei viaggiatori su destinazioni meno note. In altri casi, il catalizzatore è il recente lancio di nuove Guide MICHELIN. Ad esempio, a Cebu, nelle Filippine, a Breslavia, in Polonia, e a Jiangsu, in Cina, il riconoscimento formale dell’eccellenza non genera un approccio ambizioso, ma lo rivela, proiettando sulla scena globale cucine che da tempo si esprimono con sicurezza, profondità e una forte identità locale.

Tra le destinazioni consigliate per il 2026 ci sono: Venezia, in Italia, dove un rinascimento alberghiero sta per rivoluzionare la scena gastronomica della città; la Repubblica Ceca, dove la nuova Guida MICHELIN nazionale ridisegna la mappa della cucina ceca; le Dolomiti, in Italia, dove le Olimpiadi invernali stanno risvegliando un’attenzione senza precedenti e produrranno un cambiamento duraturo; Breslavia, in Polonia, dove una capitale gastronomica dell’Europa centrale esce dall’ombra; la Costiera Amalfitana, in Italia, dove un nuovo collegamento ferroviario Belmond renderà la regione più accessibile; l’Arabia Saudita, dove la nuova Guida MICHELIN sancisce l’inizio di una nuova epoca culinaria; la Cappadocia, in Turchia, dove il debutto della Guida MICHELIN aggiunge una nuova dimensione a questa regione patrimonio dell’UNESCO; la provincia di Jiangsu, in Cina, dove la Guida MICHELIN valorizza finalmente una delle tradizioni gastronomiche regionali più eleganti della Cina; le Filippine, dove la cucina filippina rivendica un suo posto nel panorama mondiale; la Route 66, negli Stati Uniti, dove il centenario della Route 66 rende il 2026 l’anno perfetto per percorrere questa storica arteria; il Sud degli Stati Uniti, dove il riconoscimento della Guida MICHELIN ridefinisce la storia culinaria della parte meridionale del Paese; la Florida, negli Stati Uniti, dove la Guida MICHELIN della Florida rivela tutta la ricchezza del patrimonio culinario locale; Boston, negli Stati Uniti, dove una grande tradizione culinaria è proiettata verso il futuro; Filadelfia, negli Stati Uniti, dove la scena gastronomica emergente della città è pronta a essere scoperta; il Québec, in Canada, dove la cucina orientata al territorio, con un’attenzione particolare alla tradizione francese, sta acquisendo notorietà a livello mondiale; Vancouver, in Canada, dove il Mondiale di calcio renderà ancora più interessante una città già famosa per la sua gastronomia.