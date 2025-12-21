Destinazioni di Natale preferite dagli svizzeri

Gli svizzeri amano trascorrere il Natale a casa e spostarsi poco dopo. Molti di loro sono attratti dal caldo durante le feste. Secondo una recente analisi dei dati dell’app di viaggi Skyscanner, il sud è molto popolare, in particolare la Spagna e la Tailandia, che sono in cima alla lista dei desideri.

In Europa, sono molto apprezzate anche destinazioni come l’Italia, il Portogallo e la Francia. Più lontano, luoghi come gli Stati Uniti e il Marocco sono in cima alla lista dei favoriti. Anche una destinazione non nota per il suo clima caldo attira gli svizzeri: il Regno Unito.

Per quanto riguarda le vacanze in città, si nota una chiara tendenza alla spontaneità: la ricerca “Tutti i luoghi”, che mostra i voli senza una destinazione fissa ordinati per prezzo, è molto popolare. Se “Tutti i luoghi” fosse un Paese, sarebbe al terzo posto nella classifica delle destinazioni. Tra le città, la ricerca aperta occupa addirittura il primo posto.

I dati di Skyscanner mostrano anche che la maggior parte delle ricerche di vacanze è stata effettuata il 9 novembre, circa sei settimane prima della partenza. Il 26 dicembre è un giorno particolarmente popolare per viaggiare. Gli svizzeri piace trascorrere il Natale a casa e partire subito dopo.

Le 10 destinazioni più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno sono: Spagna, Tailandia, “Tutti i luoghi” (ricerca flessibile), Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Portogallo, Germania, Francia e Marocco.

La top 10 delle città più popolari per Natale e Capodanno è: Tutte le città (ricerca flessibile), Bangkok, Londra, Madrid, Dubai, Barcellona, Lisbona, Phuket, New York e Roma.