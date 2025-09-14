Destinazioni da sogno: Stati Uniti, Africa e Mediterraneo

L’estate ha mostrato un cambiamento rispetto agli anni precedenti, con un numero ridotto di piacentini che ha scelto di partire nei mesi di luglio e agosto, secondo Alessia Leonardi, agente di viaggio. Si registra invece un incremento delle prenotazioni per settembre e ottobre, motivato sia da ragioni di risparmio che dalla scelta delle destinazioni.

Le preferenze variano tra diverse tipologie di viaggio, comprendendo mare, montagna, laghi, città d’arte e località esotiche. Stando agli ultimi report, i stabilimenti balneari, in un periodo di alta stagione, risultano ben meno affollati, suggerendo che le mete internazionali possano attrarre maggiormente rispetto a quelle italiane.

Nicole Rossi, responsabile vendite dell’agenzia “Viaggi dello Zodiaco”, segnala che gli Stati Uniti rimangono una delle scelte principali, insieme alle coste del Mediterraneo, come Tunisia e Grecia, e alle grandi isole italiane, come Sicilia e Sardegna. Inoltre, le isole come Zanzibar e Madagascar stanno acquisendo popolarità, così come i viaggi avventurosi in Tanzania, Sud Africa e Namibia.