Destinazioni da sogno in autunno: viaggia tra Giappone e Italia

L’autunno è una stagione perfetta per viaggiare: le temperature sono miti, le località meno affollate e i prezzi più accessibili. In varie parti del mondo, questo è il miglior periodo per visitare molti luoghi. In questo articolo troverai spunti per una vacanza autunnale, divisi tra Italia, Europa e altre destinazioni.

Italia

In Italia, Roma si presenta come una meta ideale in ottobre, grazie alle “ottobrate romane”, che offrono giornate soleggiate e un’atmosfera vivace. È un momento perfetto per passeggiare lungo il Tevere o al Gianicolo.

La Sicilia Orientale è un altro gioiello da non perdere, con città barocche come Noto e Ragusa, e la possibilità di esplorare gli incantevoli paesaggi dell’Etna. Per gli amanti della montagna, l’Alto Adige offre panorami mozzafiato, tradizioni culinarie come il Törggelen e un foliage spettacolare.

Se sei in cerca di tranquillità, prova la Val Comelico tra le Dolomiti per tuffarti nella natura serena, mentre l’Abruzzo regala colori incredibili nei boschi del Parco del Sirente Velino.

Europa

Dal lato europeo, la Romania si distingue per i suoi paesaggi autunnali e viaggi on the road tra castelli e città affascinanti. Londra offre un’incredibile atmosfera autunnale, perfetta per visite a Cambridge e Oxford.

La Grecia, con le sue isole, continua a mantenere temperature miti, rendendo Atene e Creta scelte perfette per una fuga autunnale. L’Andalusia è splendida in questo periodo, con un clima piacevole per visitare città storiche.

Resto del Mondo

Il Giappone è un’emozione unica in autunno, grazie ai suoi colori vibranti e ai templi immersi in paesaggi incantevoli. La Corea del Sud e il Messico sono altre due destinazioni da considerare, ricche di culture e tradizioni affascinanti.