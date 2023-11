Destination Italia annuncia risultati aumento capitale: adesioni al 25,8%

– Destination Italia annuncia che si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale approvato dall’assemblea dei soci in data 25 ottobre 2023.

L’aumento di capitale riguardava un massimo di 3.157.894 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, offerta al prezzo di Euro 0,95 per Nuova Azione Ordinaria di cui Euro 0,64 da imputare a capitale ed Euro 0,31 a riserva sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi 2.999.999,30 euro.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 6 novembre 2023 e conclusosi in data odierna sono stati esercitati complessivi 4.077.965 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte 815.593 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 25,8% delle Nuove Azioni Ordinarie complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a 774.813,35 euro.

L‘azionista Lensed Star ha esercitato complessivamente 3.315.790 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente 663.158 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di 630.000,10 euro.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati 11.711.505 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 2.342.301 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 74,2% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 2.225.185,95 euro.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan, per il tramite di Integrae SIM nelle sedute del 27 e 28 novembre 2023.

salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005569436.