Da anni Despacito era il video più visto della storia di YouTube, aveva anche infranto da poco il muro delle 7 milioni di visualizzazioni. In questi giorni però qualcosa è cambiato e la clip della hit del cantante portoricano Luis Fonsi (che ha intasato anche le nostre radio per tutto il 2017) è stata detronizzata dalla canzone più amata dai bambini (e odiata dai genitori) di tutto il mondo, Baby Shark. 7.04 miliardi per Despacito, contro i 7.06 della filastrocca per bambini registrata dalla compagnia sudcoreana Pinkfong, che continua a volare con i numeri e aumenta il distacco con la canzone di Fonsi.

Tra i ‘Me Contro Te’ e Baby Shark, gli under 12 hanno ufficialmente conquistato YouTube.

“Baby Shark Dance” is now the most viewed video in YouTube history, surpassing “Despacito” (@pinkfong_usa). — chart data (@chartdata) November 2, 2020

Baby Shark superó a Despacito xd Ya no sé que esperar de lo que queda del año 🦈 pic.twitter.com/2f8OZVqfmy — LyøN_89 (@Lyon9915) November 2, 2020

YouTube: la top 10 dei video più visti di sempre.

1.”Baby Shark Dance” Pinkfong Kids’ Songs & Stories 7.05 miliardi

2.”Despacito” Luis Fonsi featuring Daddy Yankee 7.04 miliardi

3.”Shape of You” Ed Sheeran 5.05 miliardi

4.”See You Again” Wiz Khalifa featuring Charlie Puth 4.79 miliardi

5.”Masha and the Bear – Recipe for Disaster” Get Movies 4.36 miliardi

6.”Johny Johny Yes Papa” LooLoo Kids 4.14 miliardi

7.”Uptown Funk” Mark Ronson featuring Bruno Mars 3.99 miliardi

8.”Gangnam Style”Psy 3.84 miliardi

9.”Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm 3.65 miliardi

10.”Sorry” Justin Bieber 3.36 miliardi