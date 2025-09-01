28.7 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Musica

Désolée di Anna domina la musica estiva in Italia

Da StraNotizie
Désolée di Anna domina la musica estiva in Italia

Il singolo “Désolée” di Anna è il brano più ascoltato in Italia nell’estate 2025, secondo una classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI). Questa classifica è stata creata in occasione di “RTL Power Hits” e si basa sugli ascolti su tutte le piattaforme musicali, dal 20 giugno fino al 28 agosto.

Nella top 5, “Désolée” è seguito da “A me mi piace” di Alfa e Manu Chao in seconda posizione. Terza è “La plena” di W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, l’unico brano internazionale della lista. Quarta posizione per “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, mentre “Yakuza” di Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian si colloca al quinto posto.

Recentemente, FIMI ha anche pubblicato i dati sul mercato musicale del primo semestre 2025, che ha registrato un fatturato di oltre 208 milioni di euro con un incremento del 9,7%. I ricavi sono aumentati in quasi tutti i settori. In particolare, lo streaming ha visto una crescita del 9,9% (+12,7% per i profili premium) e i supporti fisici hanno fatto segnare un +13%, con i vinili in aumento del 17% e i CD del 4,7%.

Le classifiche di album, singoli e supporti fisici più ascoltati e venduti nel primo semestre dell’anno vedono in cima Olly e la coppia Sfera Ebbasta-Shiva.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Padova e il benessere animale: un nuovo progetto innovativo
Articolo successivo
Bando per 90 esperti in cybersicurezza in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.