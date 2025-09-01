Désolée di Anna domina la musica estiva in Italia

Il singolo “Désolée” di Anna è il brano più ascoltato in Italia nell’estate 2025, secondo una classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI). Questa classifica è stata creata in occasione di “RTL Power Hits” e si basa sugli ascolti su tutte le piattaforme musicali, dal 20 giugno fino al 28 agosto.

Nella top 5, “Désolée” è seguito da “A me mi piace” di Alfa e Manu Chao in seconda posizione. Terza è “La plena” di W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, l’unico brano internazionale della lista. Quarta posizione per “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, mentre “Yakuza” di Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian si colloca al quinto posto.

Recentemente, FIMI ha anche pubblicato i dati sul mercato musicale del primo semestre 2025, che ha registrato un fatturato di oltre 208 milioni di euro con un incremento del 9,7%. I ricavi sono aumentati in quasi tutti i settori. In particolare, lo streaming ha visto una crescita del 9,9% (+12,7% per i profili premium) e i supporti fisici hanno fatto segnare un +13%, con i vinili in aumento del 17% e i CD del 4,7%.

Le classifiche di album, singoli e supporti fisici più ascoltati e venduti nel primo semestre dell’anno vedono in cima Olly e la coppia Sfera Ebbasta-Shiva.