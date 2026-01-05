12.9 C
Designer Grafico a Milano con Esperto in Intelligenza Artificiale

Posizione lavorativa: Graphic Designer con Competenze AI

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro: Orienta Agenzia per il Lavoro seleziona per azienda operante nell’abbigliamento luxury: Graphic Designer… con Competenze AI Stiamo cercando un/a Graphic Designer con una forte passione per l’innovazione ed esperienza nell’utilizzo…

Località: Roma

Data pubblicazione: Wed, 24 Sep 2025 22:15:09 GMT


