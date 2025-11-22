10.3 C
Roma
sabato – 22 Novembre 2025
Lavoro

Designer di Interfacce Utente a Milano con ottimi benefici aziendali

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: User Interface Designer

Azienda: GreatPixel | where marketing goes deeper

Descrizione lavoro: alla ricerca di una o un UX/UI Designer. Professione: UX/UI Designer Il/la UX/UI Designer è prima di tutto sensibile…, CRO o web personalization. Esperienza con usability test o ricerca utenti. Che cosa ti proponiamo e ti offriamo…

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:02:41 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ornella Vanoni: la verità sulla sua morte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.