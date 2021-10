Maker Faire Rome e Filo, tra le principali startup nella produzione di dispositivi IoT di tracciamento con tecnologia bluetooth, lancia in collaborazione con Adi la seconda edizione di Desig4Parents. L’innovation contest è destinato a tutti coloro che vogliano sviluppare un oggetto o un servizio pensato per chi diventa genitore per la prima volta.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto più di 200 application, torna l’unico bando italiano rivolto a designer, maker, studenti e innovatori e dedicato ai temi della neo-genitorialità. Montepremi raddoppiato: in palio quest’anno 10mila euro suddivisi fra i primi tre progetti vincitori: primo premio di settemila euro, secondo premio di duemila euro e terzo premio di mille euro.

Due i filoni tematici che guidano la challenge: Daily life al tempo del Covid, per capire in che modo la pandemia ha cambiato le abitudini e le necessità delle nuove famiglie, ed Educazione&Tecnologia, per comprendere come la tecnologia potrebbe diventare un’alleata di bambini e genitori.

La giuria che esaminerà i progetti è composta da Lapo Ceccherelli, designer e co-founder di Filo, Lorenzo Anselmi, marketing & product engineering director di Artsana, Alberto Oliverio, neuroscienziato, Giorgia Lanzilli scrittrice, Anna Oliverio Ferraris, psicoterapeuta e psicologa dello sviluppo, Carlo Frinolli, ceo e founder & head of design Nois3 e Marika Aakesson, designer e presidente di Adi Lazio. Le iscrizioni sono aperte e tutti i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito del bando, che chiuderà il 25 novembre.