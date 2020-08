Sempre più in un periodo di Digital Fabrication come quello attuale, i futuri designer 4.0, specializzati in progettazione e sviluppo di prodotti, devono essere in grado di realizzare e gestire la definizione del concept, lo sviluppo e la sua rappresentazione. Seguendo queste indicazioni, l’Istituto Numen ha sviluppato corsi di formazione riguardanti proprio l’area ‘Design 4.0’: una scelta per formare i futuri designer 4.0 specializzati in progettazione e sviluppo di prodotti, con l’obiettivo di porre maggiore attenzione all’acquisizione delle competenze digitali attraverso l’utilizzo di software avanzati di modellazione 3D e di fabbricazione digitale.

