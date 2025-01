Design leggero e ricarica wireless accelerata

Samsung presenterà il Galaxy S25 il 22 gennaio e le ultime notizie forniscono dettagli interessanti sul modello Ultra. Il Galaxy S25 Ultra è atteso più leggero e sottile del suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra, con uno spessore di 8,2 mm e un peso di 219 grammi, risultando così più maneggevole.

Il dispositivo avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2x con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto HDR10+ e una luminosità massima che potrebbe raggiungere i 3.000 nits. Sotto il cofano, il Galaxy S25 Ultra sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite, promettendo prestazioni elevate. Sarà disponibile in tre varianti di RAM e memoria: 12GB + 256GB, 16GB + 512GB e 16GB + 1TB, offrendo così diverse opzioni per gli utenti.

Un’importante novità sarà la ricarica wireless, con l’introduzione della tecnologia Qi2, che consentirà una potenza di ricarica fino a 25W, migliorando l’efficienza energetica del dispositivo. I modelli precedenti supportavano la ricarica wireless a 15W, ma con Qi2 si prospettano ricariche più rapide e ottimizzate. Rimane da capire se Samsung adotterà una versione personalizzata di Qi2 o se implementerà semplicemente le nuove capacità offerte. Attualmente, la versione Qi disponibile è la v2.1, con un limite di 15W, mentre i futuri sviluppi di Qi v2.2 da parte di Google potrebbero superare questo limite, incentivando ulteriormente l’innovazione nella ricarica wireless.

Questi miglioramenti nella ricarica potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo significativo per il Galaxy S25 Ultra, facendolo apparire come un’opzione allettante per i consumatori in cerca di prestazioni elevate e tecnologia innovativa. Con un design più leggero e avanzate capacità di ricarica, il Galaxy S25 Ultra si distingue come un dispositivo di riferimento nel mercato degli smartphone di alta gamma. Gli utenti possono quindi aspettarsi un telefonino dalle elevate performance, un design accattivante e tecnologie di ricarica all’avanguardia, potendo così affrontare le sfide quotidiane con un dispositivo competente e moderno.