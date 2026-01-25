12.5 C
Roma
domenica – 25 Gennaio 2026
Lavoro

Design Intern Specializzato

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Design Intern

Azienda: Empatica

Descrizione lavoro: . You are able to apply good design practices across a wide range of projects, from web to print Strong interest in UI/UX design… skills in English (Italian not needed) Nice-to-have: Some video experience Some previous experience as a designer

Località: Milano


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Notizie del 25 gennaio 2026: aggiornamenti in diretta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Stupri: il consenso cambia tutto

Infermiere Professionale

Al Bano a Conversano

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.