Design: Geberit, armonia tra forma e funzione al Fuorisalone 2025

Geberit, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, torna in zona Tortona inaugurando il concetto “Where Water Meets Design” al Superdesign Show durante la Design Week di Milano, dal 7 al 13 aprile 2025. In collaborazione con Superstudio Più, l’evento offre un’esperienza multisensoriale che permette ai visitatori di esplorare il percorso dell’acqua e il suo connubio con la tecnologia. Geberit presenta soluzioni innovative per progettare bagni efficienti, belli e funzionali, dimostrando il suo impegno nella creazione di spazi sanitari all’avanguardia.