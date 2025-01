Desidero incontrare Oseghale, spero nel rigetto del ricorso

“Io voglio incontrare Oseghale ma a certe condizioni e con la garanzia che non abbia sconti di pena”. Così Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, esprime il suo desiderio di confrontarsi con Innocent Oseghale, condannato all’ergastolo per l’omicidio della figlia, il cui corpo fu ritrovato chiuso in due trolley a gennaio 2018. Alessandra sottolinea che aveva già avviato un percorso per arrivare a un incontro con Oseghale, ma la notizia del ricorso straordinario presentato dalla sua difesa è stata per lei una “pugnalata”, un vero e proprio tradimento.

Alessandra ha espresso la speranza che i giudici possano “mettersi una mano sulla coscienza” e rigettare il ricorso, che chiede di riesaminare l’accusa di violenza sessuale e di annullare la pena a vita. Questa dichiarazione è avvenuta in vista di un’udienza in Cassazione, prevista per il 16 gennaio, riguardante il ricorso straordinario.

Durante la presentazione del libro di Francesca Totolo, “Le vite delle donne contano – Lola, Pamela e Desirée: quando l’immigrazione uccide”, Alessandra ha affermato di non aver mai parlato di perdono. La sua richiesta di incontro con Oseghale nasce dalla necessità di guardarlo negli occhi e di dirgli tutto il dolore che ha provocato a lei e alla sua famiglia. “Ho chiesto un incontro sperando si potesse pentire e dire la verità rispetto a quello che è successo”, ha aggiunto.

Alessandra ha inoltre sottolineato l’importanza dell’udienza in Cassazione, facendo notare che ci saranno persone pronte a sostenere la causa di Pamela e di tutte le vittime di simili crimini. Ha lanciato un appello affinché, in ogni città, ci sia un impegno collettivo per chiedere giustizia per la sua figli. “Facciamo rumore anche per Pamela”, ha esortato, evidenziando la necessità di non abbassare la guardia su un caso così efferato, che, se portato a una terza udienza in Cassazione, potrebbe avere delle ripercussioni su molte altre situazioni simili.