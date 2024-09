Desiderio di Scoprire il Corsivo dell’Omicidio

Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso Maria Campai, una donna di 42 anni scomparsa il 19 settembre, il cui corpo è stato ritrovato il 26 settembre in una villetta abbandonata a Viadana, in provincia di Mantova. La confessione è arrivata dopo che i carabinieri lo hanno interrogato, in seguito a un incontro casuale della sorella della vittima, Roxana, con il giovane. Roxana aveva raccontato che, la sera della scomparsa, aveva lasciato Maria in compagnia di un uomo descritto come “con gli occhiali, sulla trentina”. Tuttavia, è emerso che il ragazzo era, in realtà, molto più giovane.

L’incontro tra Roxana e il ragazzo è avvenuto davanti a una farmacia, dove Roxana lo ha ripreso col telefonino. Questo ha spinto i carabinieri a interrogare il minorenne, che poco dopo ha ammesso il delitto, spiegando: “Venite, vi porto io dove l’ho abbandonata”. Il giovane ha anche dichiarato che il motivo dell’omicidio era la curiosità di scoprire cosa si provasse a uccidere.

Il padre del ragazzo ha cercato di giustificare il comportamento del figlio, descrivendolo come un giovane tranquillo ma allo stesso tempo è consapevole che, se ha commesso un errore, dovrà pagarne le conseguenze. Ha anche insinuato che potesse esserci qualcun altro coinvolto.

Durante le indagini, è emerso che il 17enne mostrava un’immagine macabra su un noto videogioco online, “Fortnite”, in cui si faceva riferimento a un omicidio analogo avvenuto in un caso di cronaca. Questa scoperta ha portato a dubbi sul reale carattere del giovane, contraddicendo l’immagine di ragazzo studioso che hanno cercato di presentare i genitori.

La dinamica del delitto si è sviluppata a partire da un incontro organizzato online, inizialmente descritto come un colloquio di lavoro, il che ha sollevato molte domande sulla sicurezza degli incontri virtuali e sulle relazioni tra adulti e minorenni. La vicenda ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità di Viadana e ha messo in evidenza la necessità di una riflessione più approfondita sui pericoli associati alle interazioni online.