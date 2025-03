Desiderio di Maternità a 44 Anni con Pernice

Durante l’intervista con Silvia Toffanin a “Verissimo”, Bianca Guaccero ha rivelato il suo desiderio di avere un secondo figlio con il compagno Giovanni Pernice, dopo la nascita della figlia Alice, di 10 anni. La conversazione è stata carica di emozioni, con lacrime da entrambe le parti. Bianca ha parlato della sua infanzia, esprimendo fin da piccola la passione per l’intrattenimento, e ha condiviso le sfide della sua adolescenza, come gli attacchi di panico, che ha affrontato grazie al supporto dei suoi genitori e alla recitazione, che l’ha aiutata a trovare la forza interna.

Bianca ha anche raccontato un momento difficile legato alla malattia del padre, dove ha riscoperto l’importanza di esprimere i propri sentimenti, dicendogli “ti amo”. Le emozioni sono aumentate quando ha parlato della figlia Alice, descrivendola come una bambina saggia e illuminante; la lettera di Alice ha fatto scoppiare in lacrime sia Bianca che Toffanin. La showgirl ha espresso il suo dolore per il fatto di non averle potuto offrire una famiglia tradizionale a causa della separazione dal padre di Alice, ma ha sottolineato che entrambe hanno lavorato per costruire un ambiente affettuoso.

Infine, Bianca ha descritto il bel rapporto tra Alice e Giovanni, definendo il loro legame come un processo dolce e rispettoso. Sognando di rendere felice Giovanni e di portare una nuova vita nella loro famiglia, ha concluso affermando l’importanza di non smettere mai di sognare, anche a 44 anni. Toffanin ha chiuso con gli auguri affinché il sogno di Bianca si realizzi.