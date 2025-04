Desideri diventare uno chef stellato? Acquista un ristorante!

Guido Mori, direttore dell’Università della Cucina Italiana, afferma che possedere un ristorante è sufficiente per diventare un nome nel mondo della gastronomia. Sottolinea come molti chef stellati propongano idee che definisce “castronerie”. Inoltre, tocca anche il tema delle diete, menzionando quella adatta per Trump. Il suo intervento solleva interrogativi sulla vera competenza nel settore culinario, evidenziando la differenza tra fama e qualità effettiva.