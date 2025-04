Desidera partecipare all’Urbi et Orbi

Città del Vaticano, 20 apr. (Adnkronos) – Oggi il Papa potrebbe affacciarsi dalla Loggia del palazzo apostolico per la benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. Secondo la Sala stampa vaticana, questo è un grande desiderio di Bergoglio, che nei giorni scorsi ha visitato i detenuti nel carcere di Regina Coeli durante il Giovedì Santo. Ha dichiarato che trascorrerà la Pasqua come potrà, ma ci sono buone possibilità che possa tornare a impartire la benedizione pasquale dopo un lungo periodo di assenza.

La sua presenza è stata inclusa nel libretto della messa di Pasqua, celebrata oggi alle 10.30 in Piazza San Pietro dal cardinale Angelo Comastri, su delega del Pontefice. Qualora il Papa si senta in grado, si affaccerà alla Loggia per l’Urbi et Orbi. In Piazza San Pietro, durante la messa di Pasqua e la benedizione, ci sarà anche il vicepresidente USA J. D. Vance, convertitosi al cattolicesimo da adulto, che ha partecipato ieri alla celebrazione della Passione del Signore con la famiglia. Vance è stato ricevuto dal segretario di Stato, card. Pietro Parolin, nella mattinata di ieri. Tuttavia, il Vaticano non ha rilasciato informazioni riguardo a una possibile presenza di Vance in piazza per Pasqua, e non è chiaro se il Papa avrà modo di incontrarlo durante la cerimonia. Se Bergoglio si sentirà in grado di partecipare, sarà accolto da una folla di fedeli e pellegrini in festa per l’Urbi et Orbi.