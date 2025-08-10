Desertificazione bancaria e sfide per il credito italiano

Il settore bancario italiano sta attraversando un periodo di significativi mutamenti sia a livello nazionale che globale. In questo contesto, il presidente di Sistema Credito, Francesco Pasquali, ha sottolineato le sfide e le opportunità che si presentano per il futuro.

Nel primo trimestre del 2025, il credito alle imprese ha mostrato un incremento del 8,6%, dimostrando una ripresa dell’industria italiana. Tuttavia, Pasquali ha avvertito che è indispensabile supportare anche le piccole e medie imprese, fondamentali per l’economia del Paese. Le famiglie stanno beneficiando di condizioni favorevoli per l’accesso al credito, evidenziate da un aumento del 5,6% nelle richieste di prestiti al consumo.

La digitalizzazione sta trasformando rapidamente il panorama bancario, con gli istituti che investono in nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi. Tuttavia, è essenziale che queste innovazioni non escludano gli utenti meno familiari con strumenti digitali. Pasquali ha richiamato l’attenzione sulla necessità di politiche bancarie inclusive e sicure.

Le recenti operazioni di consolidamento nel settore, come l’acquisizione di Banca Ifis, sono segnali di una evoluzione positiva, ma è importante non compromettere i servizi per le piccole e medie imprese. Inoltre, le attuali riforme normative mirano a semplificare e modernizzare le procedure bancarie.

Un aspetto critico rimane la desertificazione bancaria, con oltre 260 filiali chiuse nei primi sei mesi del 2025, specie nelle aree rurali, privando molti cittadini dei servizi bancari essenziali. Questo fenomeno richiede un intervento immediato per garantire la copertura dei servizi e la loro accessibilità, preservando l’equità nell’offerta.