Desdemona Balzano querela Gianni Sperti e altri due volti di Uomini e Donne

Desdemona Balzano, volto di Uomini e Donne, ha appena fatto sapere via Instagram di aver querelato Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone per aver “diffuso materiale non autorizzato ed informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti”.

“A fronte della puntata di Uomini e Donne mandata in onda in data odierna ritengo opportuno chiarire la mia posizione” – ha scritto Desdemona Balzano su Instagram – “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore anche a 5o anni!

“Non c’era il mio consenso”

Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo. Difatti, nella puntata registrata il 07.03.2023 ho scoperto non solo che alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, erano state a mia insaputa registrate, ma anche che le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione! Mi rendo conto, con amarezza, che ancora oggi, nel 2023, le donne che godono di una certa visibilità sono oggetto di questi vili attacchi. Ed infatti le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano”.

E ancora:

“A ciò si aggiunga che il fatto che io abbia deciso liberamente e consapevolmente di partecipare ad un programma televisivo, NON AUTORIZZA NESSUNO A REGISTRARE LE MIE TELEFONATE PRIVATE ED I MIEI MESSAGGI, né a diffonderli in assenza di espressa autorizzazione, violando la mia privacy. Ma soprattutto ho trovato vergognosi i commenti volgari e sessisti che sono stati rivolti alla mia persona, alcuni “tagliati” in sede di montaggio”.

Desdemona Balzano: “Sono felice di aver partecipato a Uomini e Donne”

La dama ha poi continuato:

“Ciò nonostante sono felice di aver partecipato, lì ho incontrato anche persone meravigliose che mi sono rimaste vicino in questo momento non semplice e che continuerò certamente a vedere, come Giuseppe. Sul punto intendo chiarire che la scelta di continuare a partecipare al programma, sebbene avessimo iniziato una frequentazione, è stata presa di comune accordo, ma non allo scopo di ingannare la redazione e gli altri partecipanti, ma semplicemente perché avevamo deciso di prenderci del tempo per approfondire la nostra conoscenza e scoprire la profondità del sentimento reciprocamente provato; consolidato da questi accadimenti. Per quanto concerne, invece, l’accusa mossami di aver partecipato alla trasmissione esclusivamente a scopo promozionale, voglio specificare che quando ho intrapreso questo percorso ero single, tant’è che la mia frequentazione con Giuseppe – persona tra l’altro conosciuta in quella sede – risale a due settimane prima della registrazione della puntata. Inoltre, lavorando nel mondo dello spettacolo, non nego di aver scelto di aderire al programma anche per ottenere una maggiore visibilità.

“Cercavo maggiore visibilità”

“Ma non credo che questo sia un mistero. Difatti, la maggior parte dei partecipanti persegue il medesimo scopo, anche se non lo dirà mai apertamente! A ciò si aggiunga che tale finalità è nota alla stessa produzione […] Di conseguenza, la stessa produzione ammette ed autorizza che la partecipazione al programma avvenga a scopi promozionali! Tuttavia ci tengo a sottolineare che la scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo non trasforma noi donne in oggetti, siamo persone e andiamo trattate come tali. La nostra privacy deve essere rispettata! Per tali ragioni ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione; comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato”.